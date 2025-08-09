В Чебоксарах госпитализировали пять человек после возгорания прицепа автомобиля ВАЗ-21102 на Марпосадском шоссе. Пострадавшие получили ожоги при попытке отсоединить горящий прицеп от машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Происшествие произошло 8 августа около 17:30. В прицепе с нарушением правил перевозились люди вместе с канистрами бензина и оборудованием для стрижки газонов. После того как водитель заметил возгорание и остановился, пассажиры сами отсоединили прицеп от машины. В результате этого они получили ожоги.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В отношении 39-летнего водителя составили постановления за нарушение правил перевозки пассажиров и отсутствие обязательного страхования. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Анар Зейналов