В Ельцин-центре открылась выставка работ современных художников Казани

В арт-галерее Ельцин-центра открылась выставка «Я последняя пятилетка. Новое искусство Казани». На ней представлены работы казанских художников-резидентов Центра современной культуры «Смена»: Зули Алиевой, Тани Бронниковой, Артура Голякова, Нурии Нургалиевой, Надежды Риговой, Зухры Салаховой, Ирины Сафиуллиной, Саши Шардак и коллектива ORDO (Махмуда Абзалова и Дарьи Родченко).

«Собранная выставка – это попытка очертить некоторые из граней, свойственных разным художникам. Среди предложенных точек сборки – работа с образами из массовой культуры в разных ее аспектах и проявлениях: исследование дизайна 90-х, переосмысление локальных кодов, обращение к повседневности, размывание границ между миром реальным и вымышленным»,— рассказали в Ельцин-центре.

Последние пять лет центр занимается развитием локального художественного сообщества. Он ищет новые имена через лабораторию для молодых казанских художников, продвигает их и вовлекает в партнерские проекты. «Главная задача центра "Смена" — показывать разные формы бытования современного искусства во всем мире для того, чтобы художники находили себя в отражении, что-то заимствовали или чему-то наоборот противопоставляли себя»,— прокомментировал куратор, сооснователь и программный директор центра Кирилл Маевский.

Художник и куратор выставки Артур Голяков рассказал, что Таня Бронникова одна из тех участников, которых нашли благодаря лаборатории для казанских художников. Ее экспозиция Meanwhile (2025) собрана из фотографий, которые она делает сама, и тех, которые она генерирует при помощи искусственного интеллекта.

По словам куратора, некоторые «живые» снимки невозможно отличить от сгенерированных. Художница собрала декорацию в виде шторы из сшитых фотографий, которые складываются в одну большую картину.

В следующей части выставки Ирина Сафиуллина в своей инсталляции «Преображение» (2022) размышляет над темой упрощения искусства. Ее работа состоит из подвесной конструкции, элементы которой выстроены в ряд. На всех вырезаны детальные узоры, но на последнем только пиксели, отдаленно напоминающие изначальный узор. С каждым элементом узор трансформируется и приходит к глобализации, упрощению. Изначальный рисунок можно менять бесконечно, пока он не превратится из пикселей в точку или совсем не исчезнет.

По словам художницы, начало и конец этой инсталляции зритель выбирает для себя сам.

В дальней части выставки показана серия работ из керамики Надежды Риговой «Почему люди бросают кроликов?» (2024). С этим проектом художница дебютировала в Казани в 2024 году. Фигуры животных были созданы из керамики, войлока и текстиля. Артур Голяков рассказал, что идеей для названия стало одноименное видео, где фермеры рассказывают, почему нерентабельно разводить кроликов. Художница переосмыслила тему жертвенности, взятую из ветхозаветных традиций. Она изображает ягнят и жеребят в разных позах, чтобы подтолкнуть зрителя к размышлениям о культуре потребления и отношении к животным.

Выставка будет работать до 26 октября.

София Паникова