Стало известно, сколько готовы платить сотрудникам техподдержки в Самаре

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили спрос на специалистов технической поддержки и выяснили, компании из каких отраслей чаще всего нуждаются в таких кадрах, а также какие заработные платы сотрудникам техподдержки готовы платить в Самарской области и других регионах страны.

За период январь-июль 2025 российские работодатели открыли 38,3 тыс. вакансий для специалистов технической поддержки, и большинство из них относятся к отраслям «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (37% от суммы таких вакансий), «Финансовый сектор» (10%) и «Розничная торговля» (8%).

Среди российских регионов наиболее высокий спрос на услуги техподдержки сложился в этом году в Москве (28%), Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае и Московской области (по 4%), Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областях, Татарстане (по 3%). В Самарской области за 7 месяцев было открыто свыше 1,2 тыс. вакансий или также 3%.

Медиана зарплатных предложений для специалистов в 2025 году целом по РФ составила 60,1 тыс. руб., и это на 14% больше, чем год назад. Однако, ожидания кандидатов все равно опережают предлагаемые работодателями зарплаты и находятся сейчас на уровне 71,8 тыс. руб., что на 19% выше рынка предложений. В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты составила 52,6 тыс. руб., а ожидаемой — 62,5 тыс. руб.

Евгений Чернов