В клиниках СамГМУ завершили вторую аллогенную трансплантацию костного мозга

В rлиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) завершили вторую аллогенную трансплантацию костного мозга. Операция была проведена молодому пациенту с острым лимфобластным лейкозом. Сейчас его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей в стерильном боксе.

Пациент поступил в клинику в ноябре 2024 года. До болезни он вел активный образ жизни, но в октябре почувствовал резкое ухудшение здоровья. Лечение по протоколу сначала дало ремиссию, но затем произошел рецидив. Врач-гематолог Игорь Куртов пояснил, что в таких случаях аллогенная трансплантация стволовых клеток становится единственным эффективным методом.

Процедура не требует хирургического вмешательства и представляет собой внутривенное введение стволовых клеток от донора. Донором стал родной брат пациента. Специализированный блок трансплантации в СамГМУ, единственный в Приволжском федеральном округе, был создан благодаря поддержке Правительства Самарской области. Он позволяет проводить до 100 трансплантаций в год.