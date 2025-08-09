Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 11 млн рублей

Следователи отдела полиции Ленинского района Ульяновска возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного в отношении 52-летней жительницы Ульяновска (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщает УМВД по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили полицейские, 9 июля заявительница в интернете нашла объявление о том, что всем гражданам, рожденным в СССР, якобы полагаются специальные выплаты от предприятий нефтегазовой отрасли. Заинтересовавшись предложением, потерпевшая перешла по ссылке на сайт ложной биржевой инвестиционной платформы. После ее регистрации на сайте с женщиной тут же связался «трейдер» ресурса, проинструктировав о способах получения дохода за счет приобретения акций крупных компаний. В результате нескольких переводов женщина лишилась собственных сбережений в размере более 1 млн руб. После этого мошенники под различными предлогами убедили потерпевшую оформить в банке кредит на максимально возможную сумму, взять денежные средства в долг у всех знакомых и родственников и также перечислить их на «инвестиционный» счет.

Когда никаких реальных выплат якобы полученного дохода не последовало, женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Всего она отдала им более 3 млн руб.

По точно такой же схеме отдала мошенникам 2,5 млн руб. 24-летняя жительница Заволжского района Ульяновска, желавшая получить доход от «игры на ценных бумагах» и осознавшая обман только в минувшее воскресенье. Остальные жители региона стали жертвами телефонных мошенников, по стандартной схеме представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и предлагавших спасти сбережения, переведя их на «безопасный счет», который на самом деле и был счетом преступников.

Всего, судя по данным полиции, за минувшую неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам 11,235 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск