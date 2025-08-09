За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 11 млн рублей

Следователи отдела полиции Ленинского района Ульяновска возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного в отношении 52-летней жительницы Ульяновска (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщает УМВД по Ульяновской области.

Как установили полицейские, 9 июля заявительница в интернете нашла объявление о том, что всем гражданам, рожденным в СССР, якобы полагаются специальные выплаты от предприятий нефтегазовой отрасли. Заинтересовавшись предложением, потерпевшая перешла по ссылке на сайт ложной биржевой инвестиционной платформы. После ее регистрации на сайте с женщиной тут же связался «трейдер» ресурса, проинструктировав о способах получения дохода за счет приобретения акций крупных компаний. В результате нескольких переводов женщина лишилась собственных сбережений в размере более 1 млн руб. После этого мошенники под различными предлогами убедили потерпевшую оформить в банке кредит на максимально возможную сумму, взять денежные средства в долг у всех знакомых и родственников и также перечислить их на «инвестиционный» счет.

Когда никаких реальных выплат якобы полученного дохода не последовало, женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Всего она отдала им более 3 млн руб.

По точно такой же схеме отдала мошенникам 2,5 млн руб. 24-летняя жительница Заволжского района Ульяновска, желавшая получить доход от «игры на ценных бумагах» и осознавшая обман только в минувшее воскресенье. Остальные жители региона стали жертвами телефонных мошенников, по стандартной схеме представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и предлагавших спасти сбережения, переведя их на «безопасный счет», который на самом деле и был счетом преступников.

Всего, судя по данным полиции, за минувшую неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам 11,235 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск