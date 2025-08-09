На выставке-ярмарке в Ирбите в этом году ожидают 50 тысяч гостей

В Ирбите (Свердловская область) стартовала XXIII Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», которая продлится с 8 по 10 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер в видеообращении подчеркнул, что ярмарка — это не только торговая площадка, но и центр притяжения талантливых людей, ремесленников и мастеров народных промыслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как напомнили в департаменте информполитики региона, ярмарки в Ирбите проводятся с 1643 года – тогда Ирбитская слобода была вторым торговым центром после Нижегородской ярмарки. В этом году на ярмарке ожидают более 50 тыс. гостей из 34 регионов РФ.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин посетил торговые ряды, где были представлены работы мастеров народных промыслов, местные деликатесы и предметы быта. Он отметил, что ярмарка способствует возрождению исторического облика города и развитию культурной жизни.

В рамках ярмарки проходит фестиваль народных промыслов и ремесел «Город мастеров» и ландшафтный театральный фестиваль «Ирбея». Посетители могут посетить «Чайный квартал» и познакомиться с традициями чаепития. Музыкальными хедлайнерами станут группы Burito и Uma2rman.