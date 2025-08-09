В Абзелиловском районе в аварии погибли четыре человека

Сотрудники Госавтоинспекции Абзелиловского района устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, авария произошла около 8:00 на 5-м км дороги Магнитогорск — Аэропорт. Mazda 3 под управлением 55-летней местной жительницы столкнулась со встречной Lada Priora, за рулем которой находился 35-летний житель Челябинской области. От удара Mazda опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель Mazda и две ее пассажирки скончались до приезда скорой помощи. В автомобиле Lada погибла 30-летняя супруга водителя, а он и его трое детей, две девочки двух и 12 лет и девятилетний мальчик, с травмами доставлены в больницу.

Майя Иванова