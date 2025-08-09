В Трехгорном назначен новый прокурор

Прокурором закрытого административно-территориального образования Трехгорный назначен старшего советника юстиции Александр Данилов. Нового руководителя коллективу и руководителям органов власти города представил прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Александр Данилов проходит службу более 21 года. Работал старшим следователем, старшим помощником Чебаркульского городского прокурора, заместителем прокурора Пласта. Затем возглавил прокуратуру Брединского района. С 2022 года руководил надзорным ведомством Троицкого района.