В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Владикавказа действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ограничения также действуют в воздушных гаванях Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.