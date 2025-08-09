В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Владикавказа действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения также действуют в воздушных гаванях Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Константин Соловьев