В Челябинской области при столкновении Renault и лося погиб подросток

В Нязепетровском районе Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате погибла 17-летняя пассажирка машины, еще два человека пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 августа около 22:44 часов на 81 км автодороги Касли — Красноуфимск. Водитель автомобиля Renault Lagun 22 лет совершил наезд на лося и после этого съехал в правый кювет. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Еще двух пассажиров 22 и 10 лет доставили в медицинское учреждение с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии.