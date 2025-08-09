Строительство малой АЭС в Узбекистане с участием «Росатома» начнется в марте

Заливка первого бетона для атомной электростанции малой мощности (АСММ) с участием «Росатома» планируется в марте 2026 года. Об этом сообщил директор агентства по атомной энергии Узбекистана («Узатом») Азим Ахмедхаджаев.

Глава «Узатома» доложил о ходе реализации АСММ президенту Узбекистану Шавкату Мирзиёеву. Тот дал поручение о заливке бетона станции. «Это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта, и она уже пойдет полным ходом, направленная на непосредственное строительство»,— пояснил господин Ахмедходжаев (цитата по «РИА Новости»).

До конца года должна закончиться подготовка документов по оценке воздействия на окружающую среду, а также по обеспечению безопасности проекта. «Президент поручил нам, чтобы мы сроки сдвигали не влево, а вправо, то есть ускоряли»,— отметил глава «Узатома».

Первый в истории экспортный контракт на строительство АСММ был подписан в Ташкенте в мае 2024 года. Станцию мощностью 330 МВт с шестью реакторами планируют построить в Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком. В сентябре прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке.