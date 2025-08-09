В ПГНИУ на бюджет поступили 1664 первокурсника

Пермский государственный национальный исследовательский университет опубликовал списки зачисленных абитуриентов. В этом году на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места очной формы обучения зачислены 1664 человека.

Средний балл ЕГЭ у поступающих — 69,1. Самый большой проходной балл по сумме трёх экзаменов на направлениях «Государственное и муниципальное управление» (239), «Лингвистика» (234) и «Бизнес-информатика» (232).

По целевой квоте в ПГНИУ поступило 44 человека. Больше всего «целевиков» на направлениях «Прикладная математика и информатика», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Лингвистика», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Средний балл ЕГЭ по целевой квоте составил 62,1.

Всего на бюджетные места было подано 23 215 заявлений, вместе с «внебюджетом» – свыше 33 тысяч.