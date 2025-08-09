Выставка «Цифровой сад», фестиваль уличного кино и гонки на мотоциклах

Как на выставке «Цифровой сад» раскрывается идея взаимодействия человека и технологий, что можно будет увидеть на 12-м фестивале уличного кино, а также где пройдут гонки на мотоциклах эндуро. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

9 августа (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) открылась выставка «Душевные разговоры». Экспозиция знакомит зрителя с произведениями декоративно-прикладного искусства и живописи XIX – начала ХХ веков из собрания музея. Всего представлено около 100 предметов из фарфора, фаянса, металла, произведения живописи, а также образцы народного искусства, мебели. Выставка доступна с 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заезды мотоциклистов (эндуро) пройдут в Lucky Park на специальной трассе. Гостей мероприятия также ожидают показательные выступления. Для участия заявлены несколько классов: питбайк, дети до 10 лет, дети 11-14 лет, а также класс до 250 и 300-400 куб. см. Сбор в 10:00, начало в 12:00. Вход и участие бесплатные, гонщикам необходима регистрация.

В Нарымском сквере пройдет 12-й фестиваль уличного короткометражного кино. Зрителям будут представлены работы российских режиссеров, которые были отобраны из 1,4 тыс. картин. В программу вошли восемь короткометражных лент. Это картины с участием Виктора Сухорукова, Петра Федорова, Дарьи Мороз, Славы Копейкина и Григория Верника, а также режиссерская работа Ивана Добронравова. Программа рассчитана с 14:00 до 20:30.

10 августа (воскресенье)

В открытом пространстве «АртЕль» состоится открытие проекта «Поэзия материи и пустоты: эволюция мозаики в творчестве одного художника» от Аделаиды Рош. Выставка знакомит зрителей с историей мозаики как отдельного вида искусства. Аделаида Рош — сибирский художник-мозаичист. Она получила классическое образование в итальянской школе Scuola Mosaicisti del Friuli. Выставка доступна с 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Евгений Дубровин организует прогулку «Линии авангарда». Он расскажет о городских символах архитектурного авангарда, большая часть которых сосредоточена в районе Красного проспекта. Участники прогулки также посетят уютные дворики конструктивистских построек, где узнают не только об особенностях самих зданиях, но и о людях архитектурного авангарда. Начало в 14:00, сбор у станции метро «Площадь Ленина» в краеведческом музее.

11 августа (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

В НГХМ открылась выставка сибирского живописца Александра Шурица «Неизвестный Шуриц». Она приурочена к 80-летию со дня рождения художника. Представленные работы Александр Шуриц некогда передал Биробиджану, в котором вырос. Цикл произведений был создан по заказу Музея современного искусства Еврейской автономной области. Их представят широкой публике в Новосибирске впервые. Экспозиция всего включает 60 работ: библейские сюжеты, спортивные сцены, портреты, натюрморты и др. Выставка доступна с 12:00.

12 августа (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В «Доме да Винчи» пройдет мастер-класс по иллюстрации, который посвящен миру советской моды. Преподаватель дизайна, исследователь и аналитик моды Ольга Сидоренко перенесет участников мероприятия в эпоху элегантных платьев и смелых принтов, а также раскроет секреты создания стильных модных набросков. Начало в 15:00.

13 августа (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ресторане «Максимилианс» пройдет сольный концерт резидента Comedy Club Жени Синякова. Комик представит новую программу, в которой, в том числе будут шутки, вырезанные из эфира. Жена Синяков является резидентом Comedy Club с 2016 года. Начало в 20:00.

14 августа (четверг)

В ЦК 19 откроется выставка «Цифровой сад» художницы Светланы Савинских. Это художественный проект, исследующий границы между реальным и виртуальным. Работы осмысляют этот процесс через образ райского сада. Экспозиция включает холсты в технике акриловой живописи, видео и инсталляции разного масштаба. Открытие в 18:00, в другие дни выставка доступна с 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирский «Дом джаза» проведет концерт «Джаз на Оби». Перед гостями вечера выступит ансамбль «Живая шляпа». Музыканты исполнят композиции цыганского джаза (мануш) Джанго Рейхарда, а также популярные темы классического джаза в этом стиле. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.

В кабаре-кафе «Бродячая собака» выступит музыкальное трио AliCante Latin Band из Омска. Девушки исполнят песни на испанском языке — от культовых Bsame mucho и Por una cabeza до Alfonsina y el mar. В программе «Непридуманные истории» участники не только поют, но и делятся фактами и историями о песнях, их авторах и исполнителях. Начало в 20:00.

15 августа (пятница)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Куда уходит лето». На сцену выйдет вокально-инструментальный ансамбль «Белые росы». Музыканты исполнят композиции классической советской эстрады, известные народные мотивы, а также песни современных авторов. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова