Главу федерации ММА Республики Алтай зарезали во время празднования свадьбы

Убит глава федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков. Его зарезали во время свадьбы в селе Тюнгур в Усть-Коксинском районе, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 августа. По данным регионального СУ СКР, во время празднования на территории домовладения у одного из гостей возник конфликт с потерпевшим. 74-летний злоумышленник нанес Алексею Калбукову удар ножом в грудь, от полученных травм тот скончался на месте.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным Rusprofile, Алексей Калбуков занимал пост главы федерации ММА Республики Алтай с 29 мая 2025 года.

Александра Стрелкова