Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией Crew-10 отстыковался от Международной космической станции (МКС). На борту находятся три члена экипажа, среди которых российский космонавт Кирилл Песков.

Как сообщило NASA, Crew Dragon отстыковался от МКС 8 августа в 18:15 по времени восточного побережья США (1:15 мск 9 августа). Ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии в 22:33 мск 9 августа.

Помимо Кирилла Пескова на борту находятся американка Энн Макклейн и японец Такуя Ониси. Все они находились на МКС с 16 марта.