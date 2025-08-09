Трамп отложил «другие объявления» ради декларации Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил «другие важные объявления» ради подписания декларации Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий.

«У нас есть и другие важные объявления, но я не стал их озвучивать сейчас, потому что не хочу делать ничего, что хоть в малейшей степени могло бы затмить то, что произошло сегодня»,— сказал Дональд Трамп после встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (запись опубликована на YouTube-канале Associated Press).

Ранее Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий, за которым должно последовать заключение мирного соглашения между странами. Дональд Трамп сообщал, что Зангезурский коридор переходит под управление США на 99 лет.

Президент США заявлял, что 8 августа введет новые санкции в отношении России и повысит пошлины в отношении ее стран-партнеров, если до этой даты боевые действия на Украине не завершатся.