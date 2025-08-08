США предложили обмен территориями между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает Киеву уступить часть территорий России, Москве — передать часть территорий Украине. По его словам, территориальный вопрос конфликта «сложный», но принесет выгоду обеим сторонам.

«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года. Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями»,— сказал Дональд Трамп журналистам (трансляция опубликована на YouTube-канале Associated Press).

Как добавил президент США, «мы будем говорить об этом позже или завтра». По его словам, и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят мира. Господин Трамп также сказал, что подписание договора о мире возможно в ближайшие месяцы.

Дональд Трамп сделал новые заявления по российско-украинскому конфликту на встрече с журналистами после подписания соглашений между Арменией и Азербайджаном. Президент США также сообщил, что с Владимиром Путиным он встретится «очень скоро». Место и дату переговоров он пообещал назвать позднее.