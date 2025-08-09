Умер дважды летавший к Луне астронавт Джеймс Ловелл

Умер американский астронавт Джеймс Ловелл. Ему было 97 лет. Господин Ловелл дважды летал к Луне. Первый раз — как пилот командного модуля «Аполлона-8», который первый в истории вышел на орбиту Луны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Lott / Reuters, Joshua Lott / File Photo / Reuters Фото: Joshua Lott / Reuters, Joshua Lott / File Photo / Reuters

«Начиная с пары новаторских миссий "Джемини" и заканчивая успехами "Аполлона", Джеймс помог нашей стране проложить исторический путь в космосе»,— говорится в сообщении NASA.

21 декабря 1968 года три астронавта Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерсон в рамках миссии «Аполлон-8» вышли на орбиту Луны. В 1970-м году Джеймс Ловелл также должен был высадиться на Луне, но из-за взрыва баллона с кислородом во время полета миссию пришлось прервать. Всего господин Ловелл летал в космос четыре раза.