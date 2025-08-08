«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

В пятницу, 8 августа, в матче 4-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/26 тольяттинский «Акрон» на выезде сыграл с махачкалинским «Динамо». Поединок завершился со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличился Джемал Табидзе. У «Акрона» мяч забил Жилсон Беншимол с передачи Артема Дзюбы.

Тольяттинская команда с шестью очками занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице РПЛ. Коллектив из Дагестана с пятью баллами находится на девятой позиции.

Андрей Сазонов