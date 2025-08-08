Аэропорт Сочи возобновил свою работу

В Аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и запуск самолетов. В Росавиации сообщили, что за это время на запасные аэродромы перевели 26 рейсов в Сочи.

Сотрудники аэропортов и авиадиспетчеры приняли все «необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», подчеркнули в Telegram-канале Росавиации.

За сутки в аэропорту Сочи два раза вводили ограничения из-за угрозы БПЛА: вечером, в районе 19:00 мск, и днем, около 13:00 мск. Сегодня В 12:50 мск мэр Сочи Андрей Прошунин объявил, что системы ПВО отражают налет БПЛА. Позже господин Прошунин сообщил, что пострадавших и разрушений в Сочи нет. Вся инфраструктура работает штатно.