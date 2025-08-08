При налете БПЛА в окрестностях Сочи поврежден многоквартирный дом

В Сочи при отражении налета беспилотников ВСУ поврежден многоквартирный дом, но никто не пострадал, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы»,— написал мэр в Telgram-канале.

8 августа в Сочи и на территории «Сириус» прозвучал сигнал беспилотной опасности, из-за чего отдыхающие покинули пляжи и открытые территории перед отелями. Режим воздушной тревоги длился около четырех часов и был отменен, но в 19:13 угроза применения БПЛА была объявлена снова.