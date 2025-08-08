Карл III выступит с обращением к нации 15 августа

Букингемский дворец заявил, что король Великобритании Карл III планирует опубликовать обращение к нации 15 августа. Выступление приурочено к 80-летию завершения Второй мировой войны — 15 августа 1945 года Япония объявила о капитуляции. Именно в этот день дед нынешнего монарха, король Георг VI, впервые сообщил об этом по радио.

По данным таблоида Daily Mirror, текст обращения король написал лично. В речи ожидается, что будет затронута тема окончания войны и его историческое значение.

В феврале 2024 года Карл III сообщил о диагнозе — онкологическое заболевание. Тогда же сообщалось, что в Букингемском дворце подготовили план передачи власти на случай смерти короля. План, получивший кодовое название «Менайский мост», предполагает передачу власти наследнику престола, принцу Уильяму. В течение 2024 года король регулярно посещал врачей и несколько раз проходил стационарное лечение, из-за чего отменил большую часть официальных мероприятий.