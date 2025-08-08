Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в первом полугодии сократилась в 1,8 раз

С января по июль 2025 года прибыль ПАО «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» по РСБУ составила 228 млрд руб. Это в 1,8 раза меньше показателей аналогичного периода в прошлом году, следует из отчета компании.

Выручка за первое полугодие составила 1,43 трлн руб., что меньше прошлогоднего показателя на 13,7%. Себестоимость продаж снизилась на 4,4% и составила 1,28 трлн руб. Сумма валовой прибыли сократилась в 2,2 раза до 145 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась до 18,7 млрд руб., по сравнению с прошлогодним показателем в 137,2 млрд руб.