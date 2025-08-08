Лукашенко: Трампа в России «могут послать» за ультиматумы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time резко высказался о действиях президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что американская сторона должна активнее участвовать в разрешении кризиса, поскольку ультимативные требования Трампа в адрес России могут привести к негативным последствиям.

«Надо подключать американцев (к решению украинского конфликта.— "Ъ"), они ни при первом сроке Трампа, ни при Байдене не подключались»,— сказал Лукашенко. Он раскритиковал ультимативный подход Трампа, который дал России 50 дней на прекращение конфликта под угрозой введения 100%-ных вторичных пошлин и сокращал этот срок до десяти дней. «Так не делается это: пришел, сказал, 50 дней дал... Он должен всегда понимать, что его могут послать на...»,— добавил белорусский президент. Видеозапись которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Господин Лукашенко добавил, что Россия пока не ответила в том же тоне, но может дать достойный ответ: «пока не посылает, но может послать».

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по миру на Украине составит 10–12 дней. Ранее объявленный срок составлял 50 дней. По словам президента США, если мира на Украине не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.