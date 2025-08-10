В Черноземье 11 августа будет облачно и дождливо, от +13°С до +22°С

В понедельник, 11 августа, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачная погода и дожди. Температура будет варьироваться от +13°С до +22°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +15°C. Днем — до +22°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность, до +15°C. Днем тоже будет облачно, и пойдет дождь, до +21°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Ночью — до +15°C. Днем — до +20°C.

В Липецке ночью будет облачно, до +13°C. Днем ожидаются облачность и дождь, до +21°C.

В Орле на протяжении суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью — до +15°C. Днем — до +20°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность, до +13°C. Днем тоже будет облачно, и пойдет дождь, до +22°C.

Егор Якимов