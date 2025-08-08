Силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ почти за три часа

Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 дронов ВСУ. Их сбили в период с 15.00 до 17.25 мск, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью (11 беспилотников). Шесть дронов сбили над Калужской областью, по два — над Краснодарским краем и Орловской областью, по одному БПЛА уничтожили над Курской областью и Азовским морем.

С 12:00 до 15:00 мск российские силы ПВО сбили 34 беспилотника над регионами России. 12 их них — над территорией Брянской области.