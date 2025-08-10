Процесс сошел с рельсов

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел дело о любопытном ДТП, в ходе которого жительница Москвы на Kia Rio заблокировала движение трамваев. ГУП «Мосгортранс» обратился в суд и отсудил у виновницы аварии 357 тыс. руб. за простой рельсового транспорта. Но в ВС сочли механизм расчета убытков непрозрачным и «не подтвержденным какими-либо доказательствами», отправив дело на пересмотр. Юристы считают принятое судом решение важным для владельцев транспортных средств, попавших в аварии на трамвайных путях.

Ставшая предметом разбирательства авария произошла еще 11 февраля 2021 года в Москве. Некая Юлия Носкова на Kia Rio двигалась по Красноказарменной улице в районе Лефортово на востоке столицы и столкнулась с трамваем. Пути в результате ДТП оказались заблокированными, что привело к задержке движения вагонов по маршрутам 24, 37, 43, 50. Госпожу Носкову признали виновной по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда (то есть трамваю).

Управлявший на тот момент трамвайным движением ГУП «Мосгортранс» (впоследствии его передали в Московский метрополитен) обратился в Лефортовский райсуд Москвы.

Учреждение потребовало взыскать с виновницы ДТП около 357 тыс. руб. за простой в движении трамваев. 19 февраля 2021 года Лефортовский районный суд удовлетворил иск «Мосгортранса».

Юлия Носкова попыталась обжаловать решение в вышестоящих инстанциях. В июле и ноябре 2024 года соответственно Мосгорсуд и Второй кассационный суд оставили жалобы без удовлетворения.

Тогда Юлия Носкова обратилась в ВС. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пришла к выводу, что постановления по делу «приняты с нарушением норм права». В высшей инстанции сослались на нормы Гражданского процессуального кодекса РФ о том, что решения судов считаются обоснованными, «когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными доказательствами». Суд должен отразить в том числе результаты оценки доказательств, указав, почему одни приняты судом, а другие отвергнуты, и привести обоснования. Выводы нижестоящих судов по делу Юлии Носковой не отвечают этим требованиям, поскольку расчет убытков от простоя трамваев основан на внутренней методике подсчета «Мосгортранса» «и не подтвержден какими-либо доказательствами», определил ВС.

Решение Лефортовского райсуда Москвы отменено и отправлено на пересмотр.

В департаменте транспорта Москвы и ГУП «Мосгортранс» решение Верховного суда не комментируют. По данным департамента, в 2024 году за простой трамваев с водителей взыскали 11 млн руб. убытков. Ранее «Мосгортранс» судился с водителями из-за поврежденных в ходе ДТП трамваев, включая в суммы иска не только затраты на ремонт, но и утрату товарной стоимости (считается в процентах от цены нового вагона). Это приводило к тому, что размер каждого иска мог достигать нескольких миллионов рублей.

Юрист компании Legal Principles Ольга Седова отмечает, что в рамках разбирательства не устанавливались доказательства, подтверждающие задержку рейсов, в том числе показания ГЛОНАСС/GPS, систем мониторинга общественного транспорта, равно как и путевые листы с отметками о вынужденном простое. Методика расчета убытков «Мосгортранса», говорит эксперт, является внутренним правовым актом учреждения, не устанавливает обязательные требования и формально не имеет юридической силы для ответчика. ВС, по ее мнению, правильно указал, что методика расчета не была «прозрачной и обоснованной» и что «Мосгортранс» должен доказать размер ущерба, полагает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

При пересмотре дела ГУПу придется представить суду данные о задержках трамваев и «корректный расчет убытков», уверена Юлия Седова.

«Если доказательств недостаточно, в иске могут отказать либо снизить сумму выплат»,— считает она. По мнению господина Мирзоева, виновницу ДТП при пересмотре дела могут обязать выплатить убытки «Мосгортрансу», «но точно меньшую сумму». Госпожа Седова полагает, что решение ВС «предотвращает злоупотребления со стороны монополистов, но не отменяет возможность компенсации реального ущерба». «Дальнейшая практика будет зависеть от того, насколько транспортные компании адаптируются к новым требованиям доказывания»,— указывает она.

Александр Воронов, Иван Буранов