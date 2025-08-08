В шести муниципалитетах Краснодарского края найдены обломки БПЛА

После масштабной атаки украинских беспилотников в Сочи, Анапе и еще четырех муниципалитетах Кубани обнаружены обломки летательных аппаратов, сообщает оперативный штаб региона.

В Сочи части БПЛА упали в поле у поселка Дагомыс, а также в лесном массиве около села Ахштырь. В Анапе обломки беспилотника затонули в лимане у станицы Благовещенской. Также фрагменты БПЛА найдены на убранном поле около станицы Старотитаровской Темрюкского района, в винограднике в Абинском районе, на пустыре на окраине хутора Новотроицкого, в огороде села Киевского в Крымском районе и в поле около поселка Восточный в Белореченском районе.

На местах работают оперативные службы, пострадавших и повреждений нет.

Днем 8 августа сигнал беспилотной опасности прозвучал в Сочи и на федеральной территории «Сириус», отдыхающие покинули пляжи и открытые территории перед отелями. Режим воздушной тревоги действовал около четырех часов и затем был отменен. В 19:13 в Сочи снова была объявлена угроза применения БПЛА.

Анна Перова, Краснодар