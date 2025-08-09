В Черноземье 10 августа будет облачно, от +11°С до +24°С

В воскресенье, 10 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, местами дожди. Температура будет варьироваться от +11°С до +24°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется ясная погода, температура составит до +13°C. Днем будет переменная облачность, до +24°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность с прояснениями, до +14°C. Днем тоже будет облачно, до +24°C.

В Курске ночью синоптики обещают ясную погоду, до +13°C. Днем прогнозируется переменная облачность, до +23°C.

В Липецке ночью будет облачно, возможен небольшой дождь, до +12°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, без осадков, до +24°C.

В Орле ночью будет малооблачно, до +12°C. Днем синоптики обещают переменную облачность, до +23°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность и небольшой дождь, до +11°C. Днем прогнозируется облачность с прояснениями, до +24°C.

Егор Якимов