Огороды охватила головоногая «испанка»

Испанские слизни вновь вызвали ажиотаж в соцсетях. Жаркое и дождливое лето в этом году привело к изобилию моллюсков. Их встречают не только на дачных участках, но и в скверах, парках, на детских площадках. Сейчас они есть практически на всех особо охраняемых природных территориях Московской области, сообщает Всероссийское общество охраны природы. За сезон один слизень может отложить до 500 яиц, размножение происходит очень быстро. Для поедания урожая им тоже не нужно много времени — за несколько дней слизни могут съесть грядки капусты, огурцов или кабачков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shutterstock Фото: shutterstock

Биолог и агроном Михаил Воробьев считает, что полностью избавиться от моллюсков не получится, но борьбу нужно продолжать: «Сами слизни малоподвижные, тихоходные, поэтому их распространение, в общем-то, заслуга именно человека. Проблема в том, что у них в нашей стране практически нет естественных врагов, и именно это обуславливает их активное распространение. Они всеядные и наносят вред практически всем культурам. Я видел куст картофеля, который был обглодан слизнями так, что остались одни стебли. Колорадский жук здесь, что называется, просто отдыхает. Если их численность никак не сдерживать, естественно, они будут распространяться в геометрической прогрессии.

Сначала думали, что суровые российские зимы их изничтожат, но этого не случилось, они прекрасно адаптировались к нашим условиям. Слизь, которая их покрывает, мало того что не нравится хищным животным, но и содержит большое количество болезнетворных бактерий. С моющими средствами для посуды она очень плохо смывается, нужно несколько раз намыливать, несколько раз смывать. Бороться с ними можно на данный момент только двумя способами. Первый — химический, второй — уничтожать их физически. Зло нельзя победить. Борьба с ним — это и есть жизнь. Но, к сожалению, теперь мы будем с ними постоянно бороться.

Я боюсь, что борьбы до последнего слизня у нас не получится, они всегда будут теперь с нами».

Если на участке бывают дети или животные, бороться со слизнями с помощью ядов опасно. Они действуют агрессивно и особенно вредны для домашних питомцев, рассказали опрошенные “Ъ FM” эксперты. Жительница Одинцовского района Мария — владелица собаки. Слизни поедают все растения на ее участке: «При наличии этих созданий очень сложно заниматься садом.

Большое количество декоративных кустов, красивых растений пострадало именно из-за того, что испанские слизни поедают листья, оставляют после себя дырки. Все труды, которые мы тратим на то, чтобы облагородить участок, оказываются напрасными. Каждое утро и каждый вечер мы совершаем обход нашей территории и собираем слизней в банку просто для того, чтобы хотя бы уменьшить их количество.

Но надо признаться, что это не очень хорошо помогает, потому что слизней очень много, они очень быстро плодятся. Сколько бы мы ни пытались их собрать, они всегда появляются снова. Каждый раз, когда ты идешь по участку и видишь нового слизня, ты хватаешься за банку, думаешь о том, что поймаешь одного, а по итогу тратишь не меньше 15 минут, потому что видишь одного, а потом следующего, следующего, и кажется, что это никогда не прекратится».

Испытания биологических препаратов против моллюсков начались весной 2025 года, рассказали в «Республиканском фумиграционном отряде» Россельхознадзора. Но пока что пострадавшим от испанских слизней дачникам приходится искать свои методы борьбы. Жительница Подмосковья Ольга Боброва использует для этого копье: «Я живу за городом, и уже который год нашествие этих слизней портит, конечно, жизнь, картину и настроение.

Мне зять сделал тонкую железную палку с острым концом. И с этим копьем я просто хожу и ищу внимательно на земле этих животных. Совершенно жестоким образом я их протыкаю и делаю такой, извините за выражение, шашлык. Такая процедура производится рано утром. Водятся они в самых разных местах, конечно. Я знаю уже основные какие-то уголки, где у них свои штаб-квартиры, но вообще нужно осматривать весь участок».

Эти моллюски впервые оказались в России около десяти лет назад, скорее всего, в период сочинской Олимпиады, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты.

Дарья Мурыгина