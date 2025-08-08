СКР возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК

В Москве задержали местную жительницу, напавшую на съемочную группу ВГТРК. Против нее возбудили уголовное дело о препятствии деятельности журналистов, сообщила пресс-служба СКР.

Происшествие произошло 5 августа. Журналисты снимали репортаж о женщине в трудной жизненной ситуации для программы «Вести.Москва». В это время соседка героини начала толкать членов съемочной группы, а также несколько раз ударила одного из корреспондентов.

Фигурантку допросили, ей предъявили обвинения. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 144 УК) обвиняемой грозит до шести лет колонии.

Никита Черненко