Парфюмерию оставляют без отдушины

Российская парфюмерия может подорожать, причиной стал 18-й пакет санкций Евросоюза, принятый в июне. Он вводит ограничения на поставку в страну отдушек. Ввоз необходимых композиций по схеме параллельного импорта может увеличить их стоимость на 10-20%, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом проблема не должна коснуться производителей декоративных и уходовых средств, утверждает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Это ударит только по производителям, которые покупают готовые композиции. На отдельно взятых позициях это никак не отразится. Это действительно удар, но не по всему рынку. Готовые композиции можно будет покупать в Азии. Возможно, найдутся обходные пути поставок через Турцию и так далее. Может быть, это станет импульсом для того, чтобы в России начали больше работать с композициями и душистыми веществами. Те, кто работает с готовыми отдушками, — это существенный сегмент парфюмерного рынка, но они будут искать пути решения этой проблемы».

Вместе с тем собственных производств необходимых компонентов в России практически нет, рассказала основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru (RBG) Наталья Ракоч: «В основном они были все утрачены в девяностые. Я была на нескольких предприятиях в Крыму, которые были производителями сырья для отдушек, но, к сожалению, они закрылись, все распродали. В России практически ничего не производят. Может быть, потихонечку это все возрождается, потому что я знаю, что часть этих предприятий все-таки выкупили и сохранили производство. Но это все, конечно, крохи и копейки по сравнению с потребностью рынка. Поэтому закупают в основном европейское сырье, потому что у нас покупатели придирчивые, им нужны красивые французские отдушки».

По данным Центра противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в четвертом квартале 2024-го в России зафиксирована деятельность 393 производителей парфюмерной продукции, это на 45% больше, чем годом ранее. Объем производства в прошлом году составил более 100 млн единиц продукции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина