В Екатеринбурге открылась выставка резидентов кластера «Л52»

В Екатеринбурге в креативном кластере «Л52» открылась выставка «Завтрак художника. Кто есть кто в арт-коммуне». На ней в рамках проекта «Антресоли» представил свои работы шесть резидентов кластера: Оксана Мицник, Авелина Меньшикова, Алиса Болденкова, Петр Малков, Екатерина Калужникова и Дмитрий Бородин.

Оксана Мицник создает мультипликационные мультфильмы в акварельной технике. Авелина Меньшикова, Алиса Болденкова и Петр Малков работают в графике, живописи и арт-инсталляции, а Дмитрий Бородин — в технике горячей эмали. Екатерина Калужникова создает небольшие скетчи и стикеры, посвященные достопримечательностям Екатеринбурга.

Выставка работает до конца августа.

Креативный кластер «Л52» открылся в 2022 году на проспекте Ленина, 52 — в здании-памятнике конструктивизма, который считался самым большим домом-коммуной в СССР. Является частью Музея истории Екатеринбурга.

Варвара Одегова