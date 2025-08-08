Татарстан заинтересован в работе с Малайзией в нефтегазовой сфере

В Казани состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, который находится в республике с первым официальным визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. Король прилетел в Казань на «золотом» самолете.

В ходе переговоров лидеры обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, включая нефтегазовую и нефтехимическую отрасли, сельское хозяйство, халяль-индустрию, исламские финансы и высокие технологии.

Рустам Минниханов отметил важную роль Малайзии в исламском мире и ее значение как ключевого партнера России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава Татарстана подчеркнул позитивную динамику роста взаимного товарооборота и выразил готовность продолжать работу с малайзийскими компаниями, включая Зеленодольский судостроительный завод. Особое внимание было уделено перспективам развития исламских финансов, где Татарстан занимает одно из ведущих мест в России по внедрению принципов исламского банкинга.

Султан Ибрагим в свою очередь поблагодарил за теплый прием и рассказал о своей недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил достижения Татарстана в области технологий и природные красоты региона. Король Малайзии также отметил потенциал для укрепления сотрудничества в нефтехимии, инновациях, исламских финансах и секторе халяль, а также важность расширения академических обменов между вузами двух стран.