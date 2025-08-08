Совет ЕС выделит Украине €3,2 млрд помощи

Совет ЕС направит €3,2 млрд Киеву из Фонда поддержки Украины на финансирование государственных органов и обслуживание кредитов. Заявление опубликовали на сайте Совета ЕС.

«Это финансирование должно в первую очередь повысить макрофинансовую стабильность Украины (т.е. обслуживание госзаймов и поддержание валюты.— “Ъ”) и поддержать работу ее государственной администрации»,— говорится в сообщении на сайте.

Фонд поддержки Украины действует основан 1 марта 2024 года. Он предоставляет до €50 млрд стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки Украины. С момента открытия организация выделила Украине €6 млрд в виде промежуточного финансирования, €1,89 млрд в виде авансового финансирования.