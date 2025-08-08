При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек

По предварительной информации при обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 5 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБР Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

«Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте»,— говорится в сообщении главы республики.

В то же время в пресс-службе ГУ МЧС региона сообщается об одном пострадавшем и десяти эвакуированных

Сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в РКБ. На месте находится министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.

Наталья Белоштейн