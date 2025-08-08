В Пензе ищут подрядчика для ликвидации последствий загрязнения водных объектов

Администрация Ленинского района Пензы объявила аукцион на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий загрязнения водных объектов. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,6 млн руб. Подрядчик должен выполнить работы с даты заключения контракта по 30 сентября этого года. Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 15 августа.

Исполнитель проводит работы на следующих участках: берег реки Суры (от моста им. Я.М. Свердлова до Лебедевского моста), берег реки Суры (от Лебедевского моста до Моста «Дружбы»), берег реки Суры (от Моста «Дружбы» до Бакунинского моста), берег реки Суры по улице Лебедевской, берег озера «Ласточкино», берег водоема рзд. Арбеково. В общей сложности в работе 52,5 тыс. кв. м.

Очистка прибрежной акватории предусматривает уборку наплавного мусора, бытового, строительного и промышленного мусора, подъем крупногабаритного, кошение травы. Вывозить его необходимо на лицензированный объект хранения, накопления, размещения и захоронения отходов.

Подрядчику предстоит очищать прибрежную полосу в пятиметровой зоне от кромки воды. Он обязуется предоставлять заказчику материалы в виде фотофиксации.

Павел Фролов