Правительство России списало Ульяновской области более 2,5 млрд рублей долга

Правительство России списало долги Ульяновской области по бюджетным кредитам на сумму более 2,57 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В 2025 году субъекты РФ получили возможность списания до двух третей задолженности при условии инвестиций в инфраструктуру. Помимо Ульяновской области в список вошли Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская и Тульская области.

Средства были вложены в модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление транспорта и развитие населенных пунктов. Также деньги направлялись на докапитализацию фондов развития промышленности и поддержку компаний с преференциальными налоговыми режимами. В правительстве подчеркнули, что работа по списанию долгов регионам, инвестирующим в инфраструктуру, ведется постоянно. С начала 2025 года такая поддержка была предоставлена 36 регионам на сумму 105,6 млрд руб.

Андрей Сазонов