Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство России списало Ульяновской области более 2,5 млрд рублей долга

Правительство России списало долги Ульяновской области по бюджетным кредитам на сумму более 2,57 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В 2025 году субъекты РФ получили возможность списания до двух третей задолженности при условии инвестиций в инфраструктуру. Помимо Ульяновской области в список вошли Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская и Тульская области.

Средства были вложены в модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление транспорта и развитие населенных пунктов. Также деньги направлялись на докапитализацию фондов развития промышленности и поддержку компаний с преференциальными налоговыми режимами. В правительстве подчеркнули, что работа по списанию долгов регионам, инвестирующим в инфраструктуру, ведется постоянно. С начала 2025 года такая поддержка была предоставлена 36 регионам на сумму 105,6 млрд руб.

Андрей Сазонов