Лагерь, который построит Трамп

Пентагон официально объявил о начале строительства крупнейшего в истории США центра для нелегальных мигрантов недалеко от границы с Мексикой. Его строительство во многом стало возможным благодаря «большому, прекрасному» бюджетному закону, продавленному президентом Дональдом Трампом, который дал карт-бланш Службе миграционного и таможенного контроля (ICE) на борьбу с незаконной миграцией, выделив на эти цели порядка $175 млрд. Впрочем, есть основания полагать, что прежде всего от этого выиграют задействованные в строительстве палаточных лагерей частные компании, которые оказались донорами предвыборной кампании президента США.

Гондурасские мигранты, депортированные из США, в аэропорту Сан-Педро-Сула, Гондурас

Фото: Moises Castillo / AP Гондурасские мигранты, депортированные из США, в аэропорту Сан-Педро-Сула, Гондурас

Фото: Moises Castillo / AP

«С середины июля мы приступили к работе по созданию центра содержания под стражей в Форт-Блиссе,— сообщила в четверг, 7 августа, журналистам пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.— После завершения строительства это будет крупнейший в истории федеральный центр содержания под стражей для выполнения такой важной задачи, как депортация нелегальных мигрантов».

Объект, о котором рассказала официальный представитель военного ведомства, разместится на военной базе в Эль-Пасо, штат Техас, на территории в более чем 1 млн акров. Предполагается, что до конца августа в центре будут созданы условия для размещения 1 тыс. нелегальных мигрантов, ожидающих депортации. Впоследствии число коек планируется увеличить до 5 тыс., сообщила госпожа Уилсон.

Строительство нового центра стало частью масштабных планов новой администрации по ужесточению миграционного контроля, которые Дональд Трамп сделал одним из центральных сюжетов своей предвыборной кампании.

И если в первый президентский срок ядром антимиграционной политики республиканца стало строительство стены на границе с Мексикой, то на этот раз эта роль досталась как раз центрам временного содержания.

Об этом свидетельствует и подписанный 5 июля главой Белого дома «большой, прекрасный» законопроект о бюджете, в котором на строительство стены и расширение сети миграционных центров выделяется практически равный бюджет — $46,5 млрд и $45 млрд соответственно. Эту сумму новая администрация заложила на ближайшие четыре года, однако даже с учетом этого факта годовой бюджет статьи, касающейся содержания мигрантов, увеличился почти в четыре раза — с $3,5 млрд до приблизительно $11,3 млрд.

Кампанию этого года отличает и усиленное использование военных ресурсов. Если раньше центры содержания мигрантов представляли собой отдельные объекты в рамках сети, подконтрольной ICE, то теперь к работе над созданием условий для содержания все активнее подключают Пентагон.

Само содержание мигрантов на американских военных базах нельзя назвать беспрецедентным. К такому подходу прибегал еще предшественник Дональда Трампа Джо Байден.

Уже при нем Пентагон одобрил запрос о размещении детей-мигрантов без сопровождения на военных объектах в Техасе. Однако строительство объектов, подобных новому центру Camp East Montana на территории военной базы, говорит о совершенно иных масштабах вовлеченности оборонного ведомства в борьбу с нелегалами. Как сообщило агентство Bloomberg в середине июля, для этих же целей планируется задействовать еще две военные базы — в Нью-Джерси и Индиане.

Примечательно, что, хотя формально сетью центров и заведует ICE, на деле эти объекты часто находятся в ведении коммерческих компаний, выступающих в роли государственных подрядчиков. В США есть две крупные частные компании, которые занимаются тюрьмами и содержанием под стражей: CoreCivic и GEO Group.

Как писал ABC News в ноябре прошлого года, за несколько месяцев до выборов Geo Group вложила около $1 млн в фонд поддержки бывшего президента Дональда Трампа, а президент CoreCivic Дэймон Хинингер за последний год выделил $300 тыс. на поддержку республиканцев и, в частности, Дональда Трампа.

По данным некоммерческого Американского союза защиты гражданских свобод, во время первого срока господина Трампа ICE открыла 40 новых мест содержания под стражей, а выручка Geo Group выросла с $2,2 млрд в 2016 году до $2,3 млрд в 2020 году. Перед вторым сроком ее генеральный директор Брайан Эванс отмечал, что его компания могла бы зарабатывать до $400 млн в год, заполняя пустые или недостаточно используемые койки в существующих центрах содержания под стражей, чтобы удовлетворить «будущие потребности ICE и федерального правительства».

Анастасия Домбицкая