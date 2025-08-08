Средний размер американских пошлин достиг исторического максимума

Средний размер импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, теперь составляет 20,1%. Это рекорд с 1910-х годов, когда такие пошлины были впервые введены, сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда.

Как указывает агентство, этот показатель теперь почти в десять раз превышает средний размер пошлин по состоянию на январь 2025 года, когда Дональд Трамп начал свой второй президентский срок. Тогда он составлял всего 2,4%.

Между тем сам господин Трамп, комментируя ситуацию с пошлинами, заявил, что они оказывают «огромный положительный эффект на фондовый рынок». «Почти каждый день там устанавливаются новые рекорды. Кроме того, в нашу казну текут рекой сотни миллиардов долларов»,— написал он в соцсети Truth Social. Президент также предостерег суды от блокирования пошлин, поскольку тогда «вернутся 1929 год и Великая депрессия!»

Алена Миклашевская