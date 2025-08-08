Альфа-банк запустит «Мультибанк» для бизнеса. Корпоративные клиенты получат возможность консолидации счетов, открытых в разных банках, в единую цифровую систему. «Мультибанк» — это новая парадигма развития онлайн-банкинга. Он позволяет работать с любыми счетами и в перспективе с любыми финансовыми продуктами, открытыми в любом банке. На первом этапе режим работы «Мультибанк» является развитием уже знакомого клиентам режима «Холдинг». Он позволяет в одном окне аккумулировать финансовые потоки по всей группе компаний в периметре Альфа-банка. Альфа-банк входит в экспертную группу Банка России по формированию стандартов Open API. В рамках стратегической инициативы — Open API — на первом этапе в Альфа-бизнес будут подключены крупнейшие банки. После обновления клиенты смогут не только видеть данные по счетам в Альфа-банке, но и получать информацию по счетам и операциям из подключенных банков-партнеров.

«Яндекс» запустил платформу для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж и AI-ассистентом. Новая SaaS-платформа KIT поможет бизнесу быстро создать независимый интернет-магазин «под ключ», привлечь клиентов и получить первые продажи. В магазине сразу будут работать все необходимые решения для онлайн-продаж. Платформа предлагает оптимизированные UX-шаблоны для создания сайта и всю готовую инфраструктуру. В продукте доступны инструменты для управления товарами и заказами, интеграция со складскими системами, службы доставки, оплаты, кассы, CRM и другие решения. Платформа подойдет тем, кто торгует в категориях fashion, beauty, детские товары, дача и сад, товары для дома и других. К октябрю продукт станет доступен всем продавцам независимо от категорий товаров.

Оператор Т2 разработал и уже протестировал способ получения доступа в мобильную сеть для абонентов в условиях ограничений в связи с мерами безопасности, сообщили в пресс-службе компании. Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать 12 часов, затем его нужно возобновить.