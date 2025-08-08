Лукашенко допустил бегство Зеленского с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в случае угрозы может покинуть страну, тогда как обычным украинцам бежать некуда.

«Я вижу поведение Володи Зеленского. Я не верю, что он такой мужественный герой. А куда украинцы побегут, если мы (Белоруссия и Россия.— "Ъ") мобилизуемся?» — задался вопросом белорусский президент в интервью американскому изданию Time. По его словам, ситуация на Украине сейчас может повернуться в любую сторону, при этом он подчеркнул, что Россия одерживает победу на фронте.

Господин Лукашенко также предупредил Запад об опасности провоцирования России и Белоруссии. Он напомнил, что ранее предлагал США договориться и прекратить эскалацию конфликта, но пока не видит изменений в поведении Владимира Зеленского.