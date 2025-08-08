Ульяновская область заняла 10-е место в ПФО по уровню зарплат в АПК

Специалисты компании HeadHunter (одной из крупнейших российских платформ онлайн-рекрутинга) проанализировали спрос на рабочие места и предлагаемые зарплаты в сфере сельского хозяйства ПФО по итогам первого полугодия 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составленном аналитиками рейтинге предлагаемых зарплат в сельском хозяйстве Ульяновская область заняла 10 место в ПФО с медианой в 81,8 тыс. руб. (за полугодие зарплата выросла на 2%).

Самые высокие зарплаты предлагались в Башкортостане (152,5 тыс. руб., рост за полугодие — 12%), на втором месте расположилась Оренбургская область (104,4 тыс. руб., снижение за полугодие на 9%), закрывает тройку лидеров Татарстан (93,2 тыс. руб. +8%). Медианная предлагаемая зарплата в сельском хозяйстве Самарской области составила 86,9 тыс. руб. с ростом за полугодие 4%. Самые скромные зарплаты в агросфере предлагались в Кировской области — 74,4 тыс. руб.

Аналитики также отмечают, что в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на кадры в сельском хозяйстве ПФО уменьшился более чем на четверть (27%).

Наибольший спрос на персонал в агросфере среди регионов наблюдается в Башкортостане (23%). Ульяновская область по этому показателю располагается на 11 месте — здесь за первое полугодие работодатели открыли 500 вакансий, что на 27% меньше, чем годом ранее.

В целом зарплаты в сельском хозяйстве ПФО в первом полугодии выросли на 7%. Медиана составила 94,7 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск