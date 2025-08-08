ЦБ не видит рисков во временном переходе некоторых компаний на «четырехдневку»

Зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не видит системных рисков во временном введении в некоторых компаниях четырехдневной рабочей недели. Такая стратегия говорит об охлаждении российской экономики, добавил господин Заботкин в Telegram-канале ЦБ.

«Введение четырехдневной рабочей недели связано со временным снижением спроса на продукцию отдельных компаний, в том числе в автомобилестроении, после завышенного спроса в предыдущие два года. Это является отражением снижения перегрева в экономике»,— написал он в ответе на вопрос подписчика (цитата по ТАСС).

По словам господин Заботкина, российские компании уже прибегали к сокращению рабочей недели, но после они возвращались к стандартному графику.

В мае глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил «РИА Новости», что Россия в скором времени сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю благодаря развитию технологий. Также на это повлияют массовое использование дистанционной и гибкой занятости.