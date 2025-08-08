В Ставрополе застройщик по требованию суда снес четыре незаконных объекта

Суд обязал застройщика снести Ставрополе четыре самовольно построенных здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Ставропольскому краю

Судебные приставы предупредили о штрафах и неустойках и дали трехмесячный срок на снос строений.

Спустя полтора месяца судебные приставы выехали на место, но фирма к сносу недостроенных зданий не приступила. Руководителю грозило вынесение исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб., привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и затраты в виде судебной неустойки по 1 тыс. руб. за каждый день просрочки до даты фактического демонтажа объектов.

Решив не рисковать своим финансовым положением, компания все же снесла недостроенные объекты в установленный срок.

Наталья Белоштейн