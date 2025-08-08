Правительство Ульяновской области уточнит, что можно фотографировать

Правительство Ульяновской области подготовило изменения в указ губернатора региона №56 от 9 июля 2025 года «Об отдельных мерах, направленных на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области в ответе на обращение общественной активистки, зооволонтера и экозащитницы Наталии Лазаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает прокуратура, подготовленными изменениями указа конкретизированы объекты, фотографирование и видеосъемка которых, а также опубликование этой информации запрещены.

Как ранее сообщал «Ъ», 9 июля губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ №56, которым «вводится запрет на фиксацию процесса и последствий применения БПЛА и распространение таких материалов в СМИ», «запрещается съемка и опубликование фото-, видеоматериалов и распространение информации в СМИ или на других ресурсах в интернете», «такое право остается только за органами власти».

Представители ульяновской общественности обратили внимание на неопределенности и «излишние» запреты, введенные указом. Так, к примеру, в документе было сказано, что запрещается опубликование в СМИ и интернете «любой информации», способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны, «в том числе — объектов ТЭК, ЖКХ, искусственных дорожных сооружений, иных критически важных объектов, находящихся на территориях Ульяновской области и других субъектов РФ».

В своем обращении в прокуратуру региона Наталия Лазарева отмечала, что при таких формулировках указа «запрет на любое распространение любой информации» с большим «неконечным перечнем объектов» ведет к возможности «применения санкций за любую информацию, вплоть до упоминания в тексте проблем ЖКХ или правил благоустройства», а термин «иных критически важных объектов» позволяет еще более расширить этот перечень. Также она высказала сомнение в том, что губернатор вправе вводить запреты для территорий других регионов России.

Судя по всему, правительство региона и государственно-правовое управление администрации губернатора все же отреагировали на замечания общественности. Впрочем, проект изменений указа о запретах фото- видеосъемки пока на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала губернатора и правительства не размещен.

Напомним, подобная ситуация уже складывалась в Санкт-Петербурге, и там после выступлений общественности о слишком широком толковании запретов органы власти убрали из документа все расширенные толкования, оставив запрет на публикации и распространение информации в первую очередь о работе ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), так как эти материалы могут раскрыть, где находятся армейские подразделения. Под запрет попали также фото и видео последствий ударов беспилотных летательных аппаратов.

Сергей Титов, Ульяновск