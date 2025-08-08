Правительство запустит платформу внедрения искусственного интеллекта

Правительство запускает цифровую платформу, которая станет единым окном для обмена региональными практиками внедрения искусственного интеллекта, рассказали “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. Инструмент создается на базе действующего портала «Цифровой регион» Московской области и будет развиваться Центром развития искусственного интеллекта при правительстве России (ЦРИИ), созданным в июне.

На платформе уже собран каталог из реализованных в разных субъектах России ИИ-решений. Часть из этих решений уникальные, часть – имеет схожий функционал добавили в ЦРИИ. Центр займется модернизацией платформы и анализом существующих практик. Новая архитектура ресурса и модерация со стороны ЦРИИ нужны для того, чтобы оптимизировать затраты регионов на внедрение ИИ, не дублировать «пилоты», учитывать опыт и следовать уже отработанным протоколам. Это позволит ускорить внедрение ИИ, сократить расходы и минимизировать риски добавили в Аппарате Дмитрия Григоренко.

По словам представителя аппарата также планируется разработать типовые федеральные ИИ-сервисы, которые будут доступны регионам — от геоаналитики до инструментов для автоматической обработки обращений граждан и работы с документами.

Филипп Крупанин