В Черноземье 9 августа ожидается облачная погода, от +12°C до +24°С

В субботу, 9 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, местами пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +12°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура составит +15°C и +24°C днем.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями, до +15°C. Днем ожидается облачность и небольшой дождь, температура составит +21°C.

В Курске и Орле на протяжении суток будут идти дожди при облачной погоде. Ночью — до +14...+15°C, днем — до +21°C.

В Липецке и Тамбове ночью ожидается малооблачная погода, без осадков, температура составит +12...+13°C. Днем синоптики прогнозируют облачность и дожди, воздух прогреется до +21°C.

Кабира Гасанова