Камера на память

За первое полугодие 2025 года в России было продано более 190 тыс. цифровых фотокамер, при общей выручке более 3 млрд руб., что стало рекордом за последние пять лет. В деньгах больше всего принесли устройства Canon, при этом по количеству проданных камер первое место у устройств малоизвестных брендов, которые просты в использовании и намного дешевле известных марок. Продажи подзабытых устройств разгоняют индустрия блогинга и интерес молодежи к «уютным» фотографиям, которые не может обеспечить съемка на смартфон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С января по июнь россияне приобрели 197 тыс. цифровых фотокамер на сумму 3,11 млрд руб., что стало максимальным результатом за последние пять лет, рассказали “Ъ” в «М.Видео-Эльдорадо». Лидером в деньгах стали устройства Canon — почти 40% всех продаж пришлось на эту марку. На втором месте с долей в 22,4% — Sony. На третьем месте — Nikon, который обеспечил 10,9% выручки. Замыкают топ-5 камеры без ярко выраженного бренда (Unbranded) — 10,4% и популярные у любителей моментальной печати Fujifilm — 7,8%.

За первое полугодие 2024 года было продано 192 тыс. устройств, в 2023 году — 158,9 тыс., в 2022-м — 88,7 тыс., в 2021 и 2020 годах — 134,9 тыс. и 86,8 тыс. соответственно.

При этом в штуках больше всего продаж пришлось на категорию Unbranded — 63,2% от общего числа. «Это недорогие модели с базовым набором функций, которые выбирают начинающие пользователи и семьи в качестве первой камеры. Особенно востребованы в этом сегменте камеры с функцией печати на термобумаге — такие гаджеты часто используют подростки»,— пояснили в «М.Видео-Эльдорадо». На втором месте по продажам в шутках —устройства W&O с долей в 12,5%, а на третьем Canon с 8,8%.

Интерес к цифровым камерам растет не только в России, но и в азиатских странах, говорят в «Марвел-Дистрибуции»: «На выставках электроники в КНР и Гонконге еще с 2024 года мы наблюдаем рост предложения в этих сегментах».

Востребованы в первую очередь бюджетные модели со скромным набором функций, которые и предлагают популярные сейчас «ноунейм-бренды», объясняет старший бизнес-аналитик компании Артур Махлаюк.

«Если говорить о небольших камерах, то сейчас существует запрос на "уютные" фотографии, который активно поддерживается блогерами. А благодаря появлению на российском рынке более доступных по цене аналогов Fujifilm повышается интерес к моментальной печати, например, среди детей»,— добавляет он.

С ним соглашается основатель рекламного продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак. Он говорит, что в целом рост продаж цифровых фотоаппаратов связан с развитием индустрии блогинга. «Тренд был заметен и до геополитической напряженности, так как все больше людей хотят стать блогерами или продвинуть собственный бизнес в сети. Возобновился и рост продаж, на который также повлияла и индустрия инфокурсов, где развита идея отдавать предпочтение более профессиональной съемке, чем просто на мобильный телефон».

В отрасли все равно остаются ориентиры на популярные и дорогие устройства сегмента, которые сложно заменить китайскими брендами, напоминает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Тем не менее интерес к таким устройствам растет, «потому что люди хотят запечатлеть что-то не только на экран телефона», но и на более профессиональную, хоть и недорогую технику, добавляет он.

Варвара Полонская