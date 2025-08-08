Суд приостановил деятельность кафе Pappin pub в центре Казани на 90 суток после регистрации кишечной инфекции у посетителя. Роспотребнадзор выявил множественные нарушения санитарных норм, включая обнаружение кишечной палочки в смывах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Работу кафе в центре Казани приостановили на три месяца из-за инфекции у посетителя

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Эпидемиологическое расследование в отношении ООО «Пипин Паб» на улице Касаткина выявило различные нарушения. Среди них — нарушение технологических процессов, отсутствие условий для приготовления блюд, недостаточное количество оборудования, нарушение режима мытья посуды и неудовлетворительное санитарное состояние помещений.

К работе были допущены сотрудники без медицинского осмотра, использовались продукты без маркировки с нарушением условий хранения. Производственный контроль не организован, дезинсекция и дератизация не проводились. С реализации сняли две партии продукции общим весом 3,34 кг. В трех пробах смывов обнаружена кишечная палочка.

Отмечается, что у заболевшего диагностирована кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Анар Зейналов